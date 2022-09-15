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15.09.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Катували та тримали у підвалах: як люди пережили окупацію в Харківській області

За словами жителів Дергачівської громади, окупанти ґвалтували та катували людей.

Окупанти в Харківській області катували людей
 
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Дергачівської міської ради В'ячеслав Задоренко. Передає РЕДПОСТ.
 
В'ячеслав Задоренко розповів, що за словами мешканців деокупованих територій, окупанти катували та здійснювали насилля над людьми.
 
«Принижували, тримали в підвалах. Було створено спеціальні підвали-катувальні, в яких утримували наших колишніх військовослужбовців, хлопців, які проходили Антитерористичну операцію, прикордонників. По відношенню до них використовували електрику та фізичне насильство. Дівчат катували, є випадки, коли зривали нігті, вуха",- - розповів В'ячеслав Задоренко.
 
Крім цього, він висловив упевненість у тому, що люди дадуть свідчення правоохоронцям, які зафіксують злочини окупантів, для притягнення до відповідальності винних у цьому.
 
"Про це важко говорити, але люди пережили дуже страшні години. Я впевнений, що люди ці всі свідчення дадуть відповідним службам», - додав В'ячеслав Задоренко.
 
Нагадаємо, окупанти в Харківській області тримали у підвалі підлітків.
 
Источник:   Радіо Свобода
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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