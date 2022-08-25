25.08.2022 14:45 Віталій Хінєвіч
У Харківській області назвали Топ-10 вакансій цього тижня
Громадяни можуть звернутись з питань працевлаштування в Харківський обласний служби зайнятості.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що станом на 25 серпня актуальні – 1117 вакансій.
Варто зазначити, що цього тижня Топ-10 вакансій такий:
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начальник дільниці – 20675 грн;
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бухгалтер– 20570 грн;
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агроном – 20000 грн;
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лікар-кардіолог – 20000 грн;
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токар– 15400 грн;
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машиніст с/г виробництва-15000 грн;
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сестра медична(медбрат) - 13500 грн;
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манікюрник – 13000 грн;
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електромеханік - 12679 грн;
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гравер-10170 грн.
Зазначається, що для того, щоб ознайомитись з повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області, необхідно перейти за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 098 567 05 76; 099 056 28 00; 095 138 72 96.
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