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25.08.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області назвали Топ-10 вакансій цього тижня

Громадяни можуть звернутись з питань працевлаштування в Харківський обласний служби зайнятості.

Робота Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що станом на 25 серпня актуальні – 1117 вакансій.
 
Варто зазначити, що цього тижня Топ-10 вакансій такий:
 
  • начальник дільниці – 20675 грн;
  • бухгалтер– 20570 грн;
  • агроном – 20000 грн;
  • лікар-кардіолог – 20000 грн;
  • токар– 15400 грн;
  • машиніст с/г виробництва-15000 грн;
  • сестра медична(медбрат) - 13500 грн;
  • манікюрник – 13000 грн;
  • електромеханік - 12679 грн;
  • гравер-10170 грн.
Зазначається, що для того, щоб ознайомитись з повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області, необхідно перейти за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можна звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 098 567 05 76; 099 056 28 00; 095 138 72 96.
 
Нагадаємо, Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, работа
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