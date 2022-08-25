25.08.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області назвали Топ-10 вакансій цього тижня

Громадяни можуть звернутись з питань працевлаштування в Харківський обласний служби зайнятості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що станом на 25 серпня актуальні – 1117 вакансій.

Варто зазначити, що цього тижня Топ-10 вакансій такий:

начальник дільниці – 20675 грн;

бухгалтер– 20570 грн;

агроном – 20000 грн;

лікар-кардіолог – 20000 грн;

токар– 15400 грн;

машиніст с/г виробництва-15000 грн;

сестра медична(медбрат) - 13500 грн;

манікюрник – 13000 грн;

електромеханік - 12679 грн;

гравер-10170 грн.

Зазначається, що для того, щоб ознайомитись з повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області, необхідно перейти за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 098 567 05 76; 099 056 28 00; 095 138 72 96.