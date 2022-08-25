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25.08.2022  16:55   Василій Голосний

"Вільні.Незламні.Непереможні": Ігор Терехов погасив нову поштову марку (фото)

У Харкові відбулася презентація та спецпогашення поштової марки до Дня Незалежності України.


"Вільні.Незламні.Непереможні": Ігор Терехов погасив нову поштову марку (фото)
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, на станції метро «Перемога» за участю Харківського міського голови Ігоря Терехова, відбулося погашення нової поштової марки від Укрпошти «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ».
 
«Дякую Укрпошті. Ви робите неоціненну справу для українського народу, харків'ян, міста Харкова. Такі події надихають наших військових, бійців ЗСУ, бійців територіальної оборони та харків'ян. Слава Україні !», - наголосив Ігор Терехов.
 
До блоку увійшла марка з українським воїном та 6 ілюстрацій, які показують останні 6 місяців великої 8-річної війни українського народу з окупантами.
 
Блок виконано у графічному стилі, де центральним об’єктом є поштова марка з образом українського захисника, який уособлює мужність і незламність українського воїнства в боротьбі за незалежність своєї країни. Поштова марка оформлена в національних кольорах. 
 
В свою чергу ілюстрації блоку виконані у вигляді чорно-білої хроніки з окремими кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій - це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України.
 
 

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Тэги:  харьков, игорь терехов, марка
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