25.08.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області завершують збирання врожаю зернових та зернобобових культур

Зібрано фактично 90% зерна нового врожаю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур аграрії Лозівського району, сільськогосподарські підприємства якого зібрали понад 260 тис. тонн зерна з площі 73 тис. га при середній урожайності 36 ц/га.

Аграрії Красноградського району зібрали 242 тис. тонн зерна та обмолотили 97 % площ (58 тис. га) при середній врожайності 42 ц/га.

Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур в аграріїв Богодухівщини – 43 ц/га, які зібрали 70% площ (40 тис. га) та намолочено 172 тис. тонн зерна.

На полях області працювало понад 795 зернозбиральних комбайнів та для перевезення зерна задіяно 1070 одиниць транспортних засобів.

З початку жнив внаслідок ворожих обстрілів згоріло понад 238 га пшениці та 2 га ячменю.

«Ранні зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 314 тис. га (90%). Зібрано 1124 тис. тонн зерна при середній урожайності 36 ц/га», - повідомили в Департаменті агропромислового розвитку ХОВА.