30.05.2022 06:07 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 30 мая

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+17°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +25°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Приметы дня. Раньше считалось: какая погода выпала на 30 мая – таким будет и все лето.



Молодая луна появилась на небе в дождливую ночь – летом не придется страдать от засухи.



А вот если 30 мая дует холодный северный ветер – летом будет холодно.