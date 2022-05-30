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30.05.2022  06:07   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 30 мая

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

клумба с анютиными глазками харьков май 2022 года

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+17°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +25°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня. Раньше считалось: какая погода выпала на 30 мая – таким будет и все лето.

Молодая луна появилась на небе в дождливую ночь – летом не придется страдать от засухи.

А вот если 30 мая дует холодный северный ветер – летом будет холодно.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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