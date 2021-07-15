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15.07.2021  20:58   

Как назвать ребенка: самые популярные и оригинальные имена 2021 года в Харькове и Украине

Министерство юстиции подвело итог за первое полугодие 2021 года.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Минюст,  большинство родителей предпочитает называть своих малышей привычным для нашего края именам.
 
Так, за первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:
 
для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
 
для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
 
Некоторые же из молодых родителей решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша.
 
Так, среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 стоит вспонимить такие:
 
Для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.
 
Для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.
 
 
Источник:   Министерство юстиции Украины
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