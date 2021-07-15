15.07.2021 20:58
Как назвать ребенка: самые популярные и оригинальные имена 2021 года в Харькове и Украине
Министерство юстиции подвело итог за первое полугодие 2021 года.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Минюст, большинство родителей предпочитает называть своих малышей привычным для нашего края именам.
Так, за первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:
для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
Некоторые же из молодых родителей решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша.
Так, среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 стоит вспонимить такие:
Для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.
Для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.
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