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15.07.2021  16:22   Рита Парфенова

В пятницу – грозовые дожди: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 16 июля

В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.

Погода в Харькове на 16 июля 2021 года

16 июля, в пятницу, над Харьковом сохранится жаркая воздушная масса. Однако под влиянием компактной высотной ложбины и связанной с ней линии конвергенции (неустойчивости), увеличится количество облаков и возрастет вероятность кратковременных дождей в сопровождении гроз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +33°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +28°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают стабильную и безопасную для метеозависимых людей космическую погоду. Воздействия магнитных бурь сегодня опасаться не стоит.

Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.

Паук вылазит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде.

Собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю - к ненастью.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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