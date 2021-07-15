15.07.2021 16:22 Рита Парфенова

В пятницу – грозовые дожди: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 16 июля

В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.

16 июля, в пятницу, над Харьковом сохранится жаркая воздушная масса. Однако под влиянием компактной высотной ложбины и связанной с ней линии конвергенции (неустойчивости), увеличится количество облаков и возрастет вероятность кратковременных дождей в сопровождении гроз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +33°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +28°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают стабильную и безопасную для метеозависимых людей космическую погоду. Воздействия магнитных бурь сегодня опасаться не стоит.



Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.



Паук вылазит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде.



Собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю - к ненастью.