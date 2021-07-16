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16.07.2021  07:00   Рита Парфенова

День бухгалтера и аудитора: события 16 июля

Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.

День бухгалтера и аудитора

Дата Дня бухгалтера выбрана не случайно – в этот день в 1999 году был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

До 2004 года праздник отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально, что позволило поднять престиж профессии, заставило представителей государственной власти по-новому взглянуть на специалистов, осознать, что бухгалтерской учет – это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.

Указом Президента Украины от 18 июня 2004 года День бухгалтера был официально учрежден, и дата его празднования установлена на 16 июля. А Указом Президента от 20 апреля 2018 года о внесении изменений в данный документ праздник стал именоваться Днем бухгалтера и аудитора.

Также в этот день...

В 1054 году произошел раскол Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились: римско-католическая церковь на Западе и православная, с центром в Константинополе, – на Востоке.

1748 – Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.

1819 – началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.

1841 – родился Владимир Крылов, русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор патологической анатомии Харьковского университета.

1928 – родился Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.

1945 – в Аламогордо, штат Нью-Мексико, американцами проведено испытание первой атомной бомбы.

1951 – опубликована повесть Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

1953 – родился Павел Глоба, русский астролог.

1965 – торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом.

1966 – Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу «Cream». Именно этот блюз-роковый коллектив ввел длинные гитарные и барабанные соло в усложненной музыкальной фактуре композиций, пришедших на смену незатейливым песенкам. Музыкальное направление, сформированное «Cream», стало доминирующим в последующие десять лет.

1968 – родился Леонид Агутин, эстрадный певец.

1972 – Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).

1990 – открыт последний спутник Сатурна – Пан, также известный как Сатурн XVIII.

1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

2002 – в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвященный истории международного шпионажа.

2010 – в Одессе открыли Первый Одесский международный кинофестиваль.

Именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

Тэги:  день в истории, праздник
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