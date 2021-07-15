15.07.2021 20:16
Новый этап введения Закона о языке: сферы жизни, в которых украинский язык будет доминировать
Начинается новый этап воплощения норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Уполномоченного по защите государственного языка, ввводятся очередные нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Они вступают в силу в полном объеме с 16 июля 2021 года.
Нововведения касаются нескольких сфер жизни
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Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом
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Объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не более по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке.Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок
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Все представления на другом языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным образом
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Языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должен подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и т.п.
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Языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. На другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства
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Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, должны быть дублированы или озвучены на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей.О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заблаговременно
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Украинские издатели обязаны выдавать на государственном языке не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляет книгораспространения, должен составлять не менее 50 процентов.
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Также начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, у которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.
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