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15.07.2021  20:16   

Новый этап введения Закона о языке: сферы жизни, в которых украинский язык будет доминировать

Начинается новый этап воплощения норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Уполномоченного по защите государственного языка, ввводятся очередные нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 
 
Они вступают в силу в полном объеме с 16 июля 2021 года.
 
Нововведения касаются нескольких сфер жизни 
  1. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом 
  2. Объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не более по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке.Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок 
  3. Все представления на другом языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным образом 
  4. Языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должен подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и т.п. 
  5. Языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. На другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства 
  6. Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, должны быть дублированы или озвучены на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей.О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заблаговременно 
  7. Украинские издатели обязаны выдавать на государственном языке не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляет книгораспространения, должен составлять не менее 50 процентов. 
  8.  Также начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, у которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины. 
 
Тэги:  закон я языке, введение, харьков, украина
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