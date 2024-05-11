11.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер вночі південно–західний, 5–10 м/с; вдень північно–західний, 9–14 м/с.

Температура повітря: вночі 7–9° тепла, вдень 16–18°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить, буде хороший врожай.

Якщо на світанку яскраво мерехтять зорі — буде дощ.

Кульбаби зацвіли пізно — літо може бути посушливим.

Якщо зацвіла горобина, буде хороший урожай вівса.