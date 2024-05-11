Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер вночі південно–західний, 5–10 м/с; вдень північно–західний, 9–14 м/с.
Температура повітря: вночі 7–9° тепла, вдень 16–18°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Обережніше із емоціями. Можливі непорозуміння та втрати. Не працюйте під впливом моменту.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні свята шлунка та блаженного байдикування.
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