22.04.2025 12:15 Віталій Хіневич

Лісничі попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Харківській області

У всіх надлісництвах філії “Слобожанський лісовий офіс” посилено патрулювання та контроль за пожежним станом у лісах.

Уся пожежна техніка - у повній готовності до реагування у разі виникнення найменшого загоряння, передає РЕДПОСТ.

За інформацією Укргідрометцентру, суха, спекотна та вітряна погода збережеться протягом найближчих трьох днів. Це велика загроза для лісів.

«За таких умов відвідувати ліси категорично заборонено. Тим паче в умовах воєнного стану діє заборона на відвідування лісів цивільним населенням. Будь-яке розпалювання вогнищ поблизу лісових масивів та у лісах будуть розцінюватися як диверсія!», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що масштабну пожежу в Балаклійському лісництві вдалося локалізувати.