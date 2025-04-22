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22.04.2025  17:15   Віталій Хіневич

Харківські комунальники оперативно відновили водопостачання у будинках після ракетного удару

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем спільно з ремонтниками комплексу «Харківводопостачання» оперативно провели заходи з відновлення подачі води у багатоповерхових будинках Основ'янського району, що постраждали від ракетного удару.

 
Як зазначив начальник районної дільниці Віталій Федін, ремонтні роботи було виконано у двох будинках, що розташовані на Аерокосмічному проспекті, передає РЕДПОСТ.
 
«Насамперед відключили подачу води, а потім розпочали перевірку технічного стану внутрішньобудинкових систем. Також провели поквартирний обхід. Виявлені пошкодження оперативно усунули та відновили водопостачання у будинках», - поінформував Віталій Федін.
 
Також він розповів, що на випадок виникнення екстрених ситуацій розроблено ефективний план дій і бригади забезпечені всім необхідним для усунення аварій у найкоротші терміни.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що бювети з безкоштовною водою встановлюватимуть у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
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