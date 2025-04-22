Стало відомо, скільки харківських будинків постраждало від ударів окупантів

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Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні все залежить від вашої активності: подолаєте лінь – буде плідний день. Інтуїція та сни підкажуть потрібний напрям.

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня Ранок у Харкові зустріне нас ясним небом, проте ближче до обіду погода зміниться – небо затягне хмарами і залишиться похмурим до вечора.