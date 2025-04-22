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22.04.2025  17:32   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки харківських будинків постраждало від ударів окупантів

Харківські комунальники оперативно почали усувати наслідки вибухів.

Постраждала низка будинків від ударів окупантів: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок ворожої атаки в Салтівському районі було пошкоджено щонайменше шість будівель 
 
  • Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна.
  • На прибудинкових територіях лад наводять 25 робітників КП «Харківблагоустрій». 
  • Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень і консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хід усунення наслідків ударів росіян.
 
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