22.04.2025 18:00 Віталій Хіневич

У Харкові розвиватимуть інклюзивне середовище

Харківська міська рада та Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова сьогодні, 22 квітня, підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Документ спрямований на спільну роботу у сферах соціальної політики, урбаністики та відновлення міської інфраструктури.

Метою меморандуму є залучення науковців і студентів до реалізації змін у місті - від покращення доступності об’єктів для людей з інвалідністю до створення нових маршрутів, зручних для всіх.

Міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості партнерства між міською владою та науковою спільнотою для створення сучасного та інклюзивного Харкова.

«На жаль, все більше людей отримує інвалідність - через війну, через її наслідки. І це наш спільний виклик. Але й наш шанс - зробити місто доступним і зручним. Цей документ - не про формальності. Це про командну роботу, в якій міська влада, наука, освіта, громада не по різні боки, а пліч-о-пліч. Наш перший спільний крок - безбар’єрне середовище. Ми хочемо, щоб Харків став містом, де люди з інвалідністю, батьки з візочками чи ветерани могли б пересуватися без труднощів», - сказав мер.

Серед головних напрямів співпраці - участь студентів і викладачів у перевірці міської інфраструктури на доступність, проєктування маршрутів «без бар’єрів», підтримка цифрової платформи доступності.

Після підписання меморандуму Ігор Терехов вручив Подяки міського голови працівникам університету, відзначивши їхню активну участь у спільних проєктах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов прокоментував видобуток піску в Жихорі.