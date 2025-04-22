22.04.2025 18:16 Дмитро Колонєй

З'явилася уточнена інформація щодо російських ударів по Харкову

Нові дані надав мер Харкова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований 13-ма ворожими БПЛА", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. На даний момент 10 постраждалих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.