З'явилася уточнена інформація щодо російських ударів по Харкову

Нові дані надав мер Харкова Ігор Терехов.
"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований 13-ма ворожими БПЛА", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. На даний момент 10 постраждалих.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.
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Сьогодні все залежить від вашої активності: подолаєте лінь – буде плідний день. Інтуїція та сни підкажуть потрібний напрям.
Ранок у Харкові зустріне нас ясним небом, проте ближче до обіду погода зміниться – небо затягне хмарами і залишиться похмурим до вечора.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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