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22.04.2025  18:16   Дмитро Колонєй

З'явилася уточнена інформація щодо російських ударів по Харкову

Нові дані надав мер Харкова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований 13-ма ворожими БПЛА", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. На даний момент 10 постраждалих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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