Народні депутати пропонують карати українців за розпиття енергетиків

Відповідний законопроєкт розглядається в Верховній Раді України.
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Сьогодні все залежить від вашої активності: подолаєте лінь – буде плідний день. Інтуїція та сни підкажуть потрібний напрям.
Ранок у Харкові зустріне нас ясним небом, проте ближче до обіду погода зміниться – небо затягне хмарами і залишиться похмурим до вечора.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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