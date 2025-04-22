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22.04.2025  18:41   Дмитро Колонєй

Народні депутати пропонують карати українців за розпиття енергетиків

Відповідний законопроєкт розглядається в Верховній Раді України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за новим законом, який з лютого 2025 року розглядається українськими парламентаріями, пропонується
  • штрафувати неповнолітніх за вживання енергетиків (340–510 грн) і на ту ж саму суму дорослих, які їх до цього залучили.
  • для дітей 14–16 років — штраф (255–425 грн) або громадські роботи, які мають виконати батьки.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова працює над облаштуванням бюветів у різних районах, де мешканці зможуть безкоштовно набирати питну воду.
 
Тэги:  подія, штраф
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