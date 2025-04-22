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22.04.2025  19:14   Мирон Зелений

Наслідки денної ворожої атаки по Харкову (фото)

22 квітня вдень росіяни майже годину атакували Харків БПЛА з вибухівкою.

Харків, вибух
З 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками. Станом на 17:15 відомо про 10 постраждалих.

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар, бпла
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