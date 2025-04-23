23.04.2025 09:42 Рита Парфенова

П’ятеро поранених залишаються в лікарні після ворожого удару по Харкову

Після ворожої атаки, що сталася напередодні, у медичних закладах Харкова перебувають п’ятеро постраждалих. Один з них — у вкрай важкому стані в реанімації, інші отримують лікування в різних відділеннях лікарні.

Унаслідок ворожої атаки на Харків, яка сталася напередодні, п’ятеро людей і досі залишаються в лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації, передає РЕДПОСТ.

Найтяжчий пацієнт перебуває у реанімації — його стан оцінюється як вкрай важкий. Ще двоє постраждалих проходять лікування у хірургічному відділенні. Один пацієнт знаходиться у нейрохірургії, ще один — у травматології.

Медики надають необхідну допомогу, лікарі слідкують за динамікою стану кожного з поранених. За інформацією ОВА, медичні заклади працюють злагоджено, всі пацієнти забезпечені ліками та увагою фахівців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками. У якому стані знаходя\ться постраждалі через атаку БПЛА, напередодні розповіли у поліції.