П’ятеро поранених залишаються в лікарні після ворожого удару по Харкову

Після ворожої атаки, що сталася напередодні, у медичних закладах Харкова перебувають п’ятеро постраждалих. Один з них — у вкрай важкому стані в реанімації, інші отримують лікування в різних відділеннях лікарні.
Унаслідок ворожої атаки на Харків, яка сталася напередодні, п’ятеро людей і досі залишаються в лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації, передає РЕДПОСТ.
Найтяжчий пацієнт перебуває у реанімації — його стан оцінюється як вкрай важкий. Ще двоє постраждалих проходять лікування у хірургічному відділенні. Один пацієнт знаходиться у нейрохірургії, ще один — у травматології.
Медики надають необхідну допомогу, лікарі слідкують за динамікою стану кожного з поранених. За інформацією ОВА, медичні заклади працюють злагоджено, всі пацієнти забезпечені ліками та увагою фахівців.
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