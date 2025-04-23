Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин: Харків атакували дрони «Герань-2» (фото)

У ніч на 23 квітня російські дрони вдарили по Новобаварському району Харкова. Пошкоджено цивільні об'єкти, сталася пожежа, а один із БпЛА впав у житловому секторі.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували всі обставини нічного обстрілу. Матеріали долучено до провадження, яке стане частиною доказової бази проти військовослужбовців російської армії, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення України.
Комментариев: 0
Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
влажность:
давление:
ветер: