23.04.2025 09:09 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин: Харків атакували дрони «Герань-2» (фото)

У ніч на 23 квітня російські дрони вдарили по Новобаварському району Харкова. Пошкоджено цивільні об'єкти, сталася пожежа, а один із БпЛА впав у житловому секторі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У ніч на 23 квітня російські війська завдали нового удару по Харкову – під прицілом опинився Новобаварський район. За попередніми даними слідства, окупанти використали ударні безпілотники типу «Герань-2», які спричинили серйозні руйнування.

Один із дронів влучив на територію цивільних підприємств, де спалахнули масштабні пожежі. Інший БпЛА впав у дворі приватного будинку, але, на щастя, не вибухнув. Попри це, будівля зазнала пошкоджень, постраждалих немає.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували всі обставини нічного обстрілу. Матеріали долучено до провадження, яке стане частиною доказової бази проти військовослужбовців російської армії, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками. А проти ночі на 23 квітня російські БпЛА атакували Новобаварський район Харкова.