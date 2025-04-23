23.04.2025 08:38 Рита Парфенова
Обстріли Харкова й області: масовані атаки дронів і КАБів, є постраждалі та масштабні руйнування
Протягом 22–23 квітня російські війська здійснили масовані атаки по Харкову та населених пунктах області, використовуючи безпілотники типу «Шахед», «Молнія» та керовані авіаційні бомби (КАБ).
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ
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на ХОВА, впродовж 22–23 квітня Харків та область знову стали мішенню масованих атак з боку російських військ. Найбільших ударів ворог завдав із застосуванням ударних БпЛА типу «Шахед», дрона «Молнія» та керованих авіабомб.
Зафіксовано руйнації:
м. Харків
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22 квітня, 13:35 – внаслідок атаки дрона «Шахед» зайнялися дрова на площі 10 м². Поранення дістав 65-річний чоловік;
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22 квітня, 13:35 – інший БпЛА «Шахед» влучив у дорогу: загорілись автомобіль Audi та трава на площі 200 м². Пошкоджено адмінбудівлю та 24 автомобілі;
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22 квітня, 13:21 – у результаті атаки чотирьох дронів «Шахед» зайнялась трава та 7 автівок на площі 200 м². Поранена одна особа;
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22 квітня, 13:38 – внаслідок удару дрона «Шахед» зайнялася складська будівля;
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22 квітня, 21:30 – дрон «Молнія» влучив у господарчу споруду, спричинивши пожежу дерева на площі 2 м²;
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23 квітня, 01:00 – після удару «Шахеда» загорівся дах чотириповерхової будівлі, площа пожежі – 1000 м²;
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23 квітня, 01:20 – ще один «Шахед» спричинив займання даху двоповерхової будівлі, площа пожежі – 1500 м².
Харківська область
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22 квітня, 10:15 – м. Куп’янськ – унаслідок удару керованою авіабомбою пошкоджено 4 приватні будинки, горіли конструкції зруйнованої господарчої споруди (5 м²). Постраждали: жінка 75 років, чоловік 69 років, жінка 68 років;
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22 квітня, 10:30 – м. Куп’янськ – через влучання двох КАБів пошкоджено ще 4 приватних будинки;
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22 квітня, 10:56 – м. Куп’янськ – внаслідок атаки двома КАБами горіли господарчі споруди на площі 100 м², пошкоджено 6 приватних будинків. Поранена 85-річна жінка;
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22 квітня, 13:12 – Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Рубіжне – обстріл спричинив пожежу господарчої споруди (30 м²) та трави на площі 1 га;
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22 квітня, 13:25 – Харківський район, м. Дергачі – внаслідок влучання, ймовірно, дрона «Шахед», зайнялось будівельне сміття в будинку та трава (100 м²). Пошкоджено вікна;
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22 квітня, 13:26 – Харківський район, м. Дергачі – імовірне влучання «Шахеда» спричинило займання трави на 1 га. Пошкоджено будівлю спорткомплексу;
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22 квітня, 13:44 – Харківський район, Солоницівська ТГ, с. Солоницівка – дронова атака спричинила займання трави на площі 1 га;
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22 квітня, 13:47 – Харківський район, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка – горіла трава на площі 1000 м²;
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22 квітня, 13:53 – Харківський район, с. Руська Лозова – внаслідок обстрілу дронами зайнялась трава на 0,5 га;
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22 квітня, 21:40 – м. Куп’янськ – внаслідок атаки КАБом горіли: приватний будинок (120 м²), дах магазину (100 м²) та торгові павільйони (50 м²). Усі об’єкти були закриті.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл
Харкова ударними безпілотниками. А проти ночі на 23 квітня російські БпЛА атакували
Новобаварський район Харкова.
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