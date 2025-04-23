23.04.2025 07:58 Рита Парфенова

Харків під ударом дронів: нічна атака спричинила масштабні пожежі й руйнування (відео, фото)

Проти ночі на 23 квітня російські БпЛА атакували Новобаварський район Харкова. Влучання по цивільних об'єктах спричинили масштабні пожежі та серйозні руйнування.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, Харків знову зазнав удару ворожих дронів: у ніч на 22 квітня російські безпілотники атакували Новобаварський район.

Під ворожим прицілом опинилися цивільні об'єкти, внаслідок чого сталися значні руйнування будівель та виникли дві масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, людських жертв немає. Утім, на місці працюють рятувальники ДСНС і комунальні служби міста — під постійною загрозою повторних атак.

Фахівці розбирають завали, ліквідовують пожежі та забезпечують безпеку в пошкодженій зоні. У місті знову посилено роботу всіх екстрених служб. Харків тримається.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня в період орієнтовно з 12:55 до 13:40 росіяни здійснили масований обстріл Харкова ударними безпілотниками.