Харків знову під атакою: БпЛА влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі

Ранок 23 квітня в Харкові розпочався з нової атаки безпілотника типу «Молнія». Ворожий дрон влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, вранці 23 квітня, близько 07:30, російський дрон-камікадзе типу «Молнія» атакував житлову багатоповерхівку в Індустріальному районі Харкова. Безпілотник влучив у технічний поверх будівлі.
На щастя, обійшлося без серйозних наслідків — наразі інформації про постраждалих не надходило. Вибухова хвиля спричинила локальні пошкодження. На місці працюють відповідні служби.
Як повідомляє РЕДПОСТ, це вже другий епізод обстрілу міста за останні 12 годин — напередодні вночі Харків атакували дрони по Новобаварському району.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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