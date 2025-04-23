23.04.2025 08:23 Рита Парфенова

Харків знову під атакою: БпЛА влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі

Ранок 23 квітня в Харкові розпочався з нової атаки безпілотника типу «Молнія». Ворожий дрон влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку.

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вранці 23 квітня, близько 07:30, російський дрон-камікадзе типу «Молнія» атакував житлову багатоповерхівку в Індустріальному районі Харкова. Безпілотник влучив у технічний поверх будівлі.

На щастя, обійшлося без серйозних наслідків — наразі інформації про постраждалих не надходило. Вибухова хвиля спричинила локальні пошкодження. На місці працюють відповідні служби.

Як повідомляє РЕДПОСТ, це вже другий епізод обстрілу міста за останні 12 годин — напередодні вночі Харків атакували дрони по Новобаварському району.

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