23.04.2024 07:30 Рита Парфенова

23 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.

У цьому плані наша країна випередила багато інших держав, де таке професійне свято відсутнє. Не існує й Міжнародного дня психолога, натомість святкують Всесвітній день психічного здоров'я (10 жовтня).



Через таку «несправедливість» закордонні установи, де є кафедра психології, запроваджують свої локальні дні психолога, причому, хоч як це дивно, часто святкують їх саме навесні. Так, в університеті Міссурі день психолога святкують 27 квітня, а у Державному університеті Каліфорнії – 3 квітня. А от Всесвітнього дня позитивної психології оголосили 8 травня.



Один із видатних психологів минулого століття Жан Піаже передбачив, що у 21 столітті психологія стане однією з провідних наук. Зважаючи на все, його прогноз починає збуватися. Цей вислів прозвучить ще значно, якщо згадати, що офіційне визнання психологія отримала лише сто тридцять з лишком років тому – 1879 року німецький психолог В. Вундт відкрив у Лейпцигу першу лабораторію експериментальної психології.



Але повернемось до української психологічної науки. Робота українських психологів була відзначена численними вкладами як у практичну, так і теоретичну частину. Так, знаменита Харківська школа психології активно досліджувала сприйняття дітей, механізми вікового розвитку. Власне, збори психологічних типологій сучасної науки – також результат діяльності українців.



Психологію можна назвати наукою, що створює людину через пізнання. Життя людини – дуже непередбачуване та бурхливе. Будь ви політиком, бізнесменом, лікарем чи домогосподаркою – у вашому житті, поряд із позитивними емоціями, неминучі хвилини розчарування, результатом яких можуть стати негативні вчинки. Іноді людині важко утримати тяжкість цих проблем на своїх плечах, і вона може втратити надію, віру в себе, а найголовніше – своє здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі поради досвідчених фахівців – психологів.



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Сьогодні – Всесвітній день книги та авторського права. ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня померли Сервантес і де ля Вега, народився Моріс Дрюон. Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні Всесвітній день книжки святкують у 190 країнах світу.



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З 2010 року з ініціативи ООН відзначаються День англійської мови та День іспанської мови.



Датою святкування Дня англійської мови став день народження Вільяма Шекспіра – великого англійського поета, письменника, найзнаменитішого драматурга світу.



День іспанської мови присвячений смерті великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри (1547—1616).

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять великомученика Георгія (Юрія) Переможця.



За Юліанським календарем, 23 квітня православна церква вшановує пам’ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпи, Зінона, Олександра, Феодора.



Цей день у народі вважали енергетично потужним. На сьогодні планували важливі зустрічі, вирішували складні питання.

Що не можна робити 23 квітня

пропозицію руки та серця;

критикувати оточуючих.

Також цього дня

У 303 році за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили християнського воїна Георгія Побідоносця, який пізніше був канонізований церквою.



1348 – король Англії Едуард ІІІ заснував орден Підв'язки. З його народженням пов'язано романтичну історію. На одному з балів графиня Солсбері, що танцювала з королем, втратила блакитну підв'язку, яка впала під ноги королю. Навколо почали сміятися. Зі словами "Ганьба тому, хто погано подумає про це" король одягнув підв'язку на себе і пообіцяв, що вона стане найвищою нагородою у країні. Обіцянку він виконав, а вимовлені ним слова стали девізом ордену.



1564 – народився Вільям Шекспір, англійський поет та драматург.



1902 – народився Хальдоур Кільян Лакснесс (справжнє ім'я Хальдоур Гудьонссон) (пом. 1998), ісландський письменник. Лауреат Нобелівської премії 1955 року.



1907 - Джон Гріффіт Чейні, відомий як Джек Лондон, вирушив із Сан-Франциско на двощогловому судні в плавання навколо світу.



1913 – спуск на воду «Аквітанії», єдиного лайнера, який брав участь в обох світових війнах.



1918 – народився Моріс Дрюон, французький письменник (цикл «Кляті королі»). Всього Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем та п'єс. Він став одним із 75 володарів Великого хреста ордена Почесного легіону – найвищої державної нагороди Франції.



1920 – народився Григорій Тютюнник (пом. 1961), український письменник.



1932 – у Стратфорді-он-Ейвоні було відкрито Королівський шекспірівський театр, який проводить шекспірівські фестивалі.



1936 – народився Рой Орбісон, американський співак.



1954 – народився Майкл Мур, американський режисер («Боулінг для Колумбини», «Фаренгейт 9/11»).



1954 - в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, повинна виконати кидок по кільцю.



1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі у Лас-Вегасі.



1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національну спілку журналістів України).



1958 – з'явилися перші десяткові монети Британії 5 пенсів та 10 пенсів.



1975 – у Києві відкрився український музей книги.



1979 – народився Лаурі Ілонен, музикант, співак, лідер фінського гурту The Rasmus.



1982 – вихід комп'ютера ZX Spectrum.



1990 – народився Дев Патель, англійський актор індійського походження («Мільйонер із нетрів», «Готель «Меріголд»: Найкращий з екзотичних»).



1991 – В Україні ухвалено закон про свободу совісті.



1992 – у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі «Макдоналдс» (на 700 місць).



2001 – компанія Intel представляє свій новий процесор Pentium 4.



2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.

за Юліанським календарем: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.