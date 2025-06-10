Штурми на Харківщині: ЗСУ відбили атаку біля Липців, тривають бої на Куп’янському напрямку

Сили оборони України відбили штурм у районі Липців, ще десять атак російських військ тривають поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили одну ворожу спробу штурму в районі Липців.
На Куп’янському напрямку з початку доби російські війська десять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Станом на зараз у цьому районі триває бій.
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