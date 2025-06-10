10.06.2025 16:49 Рита Парфенова

Штурми на Харківщині: ЗСУ відбили атаку біля Липців, тривають бої на Куп’янському напрямку

Сили оборони України відбили штурм у районі Липців, ще десять атак російських військ тривають поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну ворожу спробу штурму в районі Липців.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські війська десять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Станом на зараз у цьому районі триває бій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок російського авіаудару по Куп’янську та атаки FPV-дроном по Вільхуватці загинув чоловік і троє людей зазнали поранень.