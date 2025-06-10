Одна людина загинула, ще троє поранені: наслідки обстрілів Куп’янського району Харківщини (фото)

На Харківщині внаслідок російського авіаудару по Куп’янську та атаки FPV-дроном по Вільхуватці загинув чоловік і троє людей зазнали поранень.
У понеділок, 10 червня, армія рф атакувала населені пункти Куп’янського району Харківщини. У результаті цих ударів одна людина загинула, ще троє постраждали. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Зокрема, близько 13:00 по місту Куп’янськ була скинута авіаційна бомба ФАБ-500. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків. Загинув 70-річний чоловік. Ще двоє мирних мешканців – 68-річний чоловік і 38-річна жінка – дістали поранень.
Крім того, у селі Вільхуватка внаслідок атаки FPV-дроном постраждав місцевий житель. Його доставили до лікарні.
На місця ударів виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти та вибухотехніки для документування наслідків обстрілів.
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України.
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