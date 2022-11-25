25.11.2022 08:31 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини (відео)

За добу з 24 по 25 листопада ворог обстріляв щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

Стрілеча,

Красне,

Зелене,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Дворічна.

Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА.



На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнав район населеного пункта Берестове Харківської області.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.