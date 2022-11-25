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25.11.2022  08:31   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини (відео)

За добу з 24 по 25 листопада ворог обстріляв щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Зелене,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна.

Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнав район населеного пункта Берестове Харківської області.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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