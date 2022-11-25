25.11.2022 08:59 Рита Парфенова

Правоохоронці Харківської області знайшли зниклу 10-річну дівчинку

Дитина пішла з дома після сварки з тіткою через ігри в Інтернеті.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

24 листопада близько 18:00 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернулася стурбована мешканка міста Чугуїв та повідомила про зникнення малолітньої племінниці. До вечора жінка намагалася самостійно знайти дівчинку, а потім звернулася до правоохоронців.

За словами заявниці, між жінкою та дівчинкою виник конфлікт через ігри в Інтернеті. Тітка вважала, що вони негативно впливають на племінницю, та забрала телефон у дитини. Образившись, дівчинка написала записку, що йде до селища Борова та втекла з дому.

На пошуки зниклої оперативно залучили максимальну кількість поліцейських. Менш ніж за дві години правоохоронці знайшли дитину в селищі Борова у родичів.

Поліцейські повернули дитину. Жертвою злочинних посягань вона не стала. З дівчинкою провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.