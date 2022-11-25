Правоохоронці Харківської області знайшли зниклу 10-річну дівчинку

Дитина пішла з дома після сварки з тіткою через ігри в Інтернеті.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
24 листопада близько 18:00 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернулася стурбована мешканка міста Чугуїв та повідомила про зникнення малолітньої племінниці. До вечора жінка намагалася самостійно знайти дівчинку, а потім звернулася до правоохоронців.
За словами заявниці, між жінкою та дівчинкою виник конфлікт через ігри в Інтернеті. Тітка вважала, що вони негативно впливають на племінницю, та забрала телефон у дитини. Образившись, дівчинка написала записку, що йде до селища Борова та втекла з дому.
На пошуки зниклої оперативно залучили максимальну кількість поліцейських. Менш ніж за дві години правоохоронці знайшли дитину в селищі Борова у родичів.
Поліцейські повернули дитину. Жертвою злочинних посягань вона не стала. З дівчинкою провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.
Комментариев: 0
Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
влажность:
давление:
ветер: