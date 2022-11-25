25.11.2022 09:30 Рита Парфенова

На пожежах у Харківській області загинули та постраждали люди

На трьох пожежах, що трапились 24 листопада з причин, не пов’язаних з військовими діями, постраждали та загинули люди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пре-службу ДСНС України в Харківській області.

У смт. Мала Данилівка Харківського району горів приватний будинку, де постраждав чоловік 1973 року народження. Його було доставлено до опікового центра м. Харкова. Подія виникла о 14:24 на вул. Наумова, 20. Площа пожежі склала 60 кв.м. Її ліквідували бійці 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:57.

В м. Лозова о 15:36 трапилась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. На 5-му поверсі в квартирі горіли домашні речі та балкон на площі 20 кв.м. Під час гасіння пожежі був врятований чоловік 1962 року народження, якого госпіталізували до районної лікарні. Пожежу локалізували о 15:56 та ліквідували о 16:33.

О 19:04 виникла пожежа на вул. Молодіжна, 26 в с. Олексіївка Лозівського району. Горів приватний будинок на площі 70 кв.м. З вогнем боролась 1 оперативне відділення ДСНС. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1953 року народження. Вогонь локалізували о 19:40 та ліквідували о 01:15 вночі.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 по 25 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.