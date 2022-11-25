25.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували тіла людей

Автомобіль чоловіків забуксував біля блокпосту окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували трупи двох місцевих мешканців — чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.

Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Крім того, у місті Куп’янськ на подвір’ї будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув у вересні від російського ракетного удару.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківщини.