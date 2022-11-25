25.11.2022 12:17 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 25 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 24 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по м. Харкову: 0,12-0,15 мкЗв/год;

по Харківській області: 0,11-0,16 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 24 листопада.