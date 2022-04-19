19.04.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Расправился с пассией: под Харьковом пойман рецидивист (фото)

Стражи порядка под Харьковом задержали убийцу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 18 апреля 2022 года в Красноградский райотдел полиции поступила информация о том, что в селе Песчанка в частном доме найден труп женщины с многочисленными травмами. Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница.

В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 53-летний мужчина. Накануне они пили спиртное и поскандалили. В ходе ссоры мужчина забил сотрапезницу до смерти.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Выяснилось, что это не первое его душегубство. Открыто уголовное дело о преднамеренном убийстве. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.