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19.04.2022  19:23   Дмитрий Колоней

Расправился с пассией: под Харьковом пойман рецидивист (фото)

Стражи порядка под Харьковом задержали убийцу.

 
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 18 апреля 2022 года в Красноградский райотдел полиции поступила информация о том, что в селе Песчанка в частном доме найден труп женщины с многочисленными травмами. Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница.
 
В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 53-летний мужчина. Накануне они пили спиртное и поскандалили. В ходе ссоры мужчина забил сотрапезницу до смерти.
 
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Выяснилось, что это не первое его душегубство. Открыто уголовное дело о преднамеренном убийстве. Ему грозит тюремный  срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
 
Тэги:  убийство, труп, харьков, смерть
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