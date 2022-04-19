19.04.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов обсудил с Норманом Фостером план реконструкции послевоенного Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известный архитектор уже начал работать над проектом плана.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов обсудил реконструкцию города после войны с архитектором, лордом Норманом Фостером.

Также в онлайн-совещании приняли участие представители Фонда Нормана Фостера, Гарвардского и Оксфордского университетов, народный депутат Украины Игорь Абрамович. Звонок был организован при поддержке Секретариата Европейской экономической комиссии ООН.

Игорь Терехов сообщил, что всего в Харькове разрушено около 25% домов. Российская армия уничтожила многие админздания, дома в центре города, жилые микрорайны, среди которых особенно пострадали - Пятихатки, Рогань, Северная Салтовка. По его словам, только недавно в городе обстреляли три медучреждения. Поэтому после войны Харьков будет нуждаться в новых объектах социальной сферы – больницах, школах и детских садах. Кроме того, сами здания должны быть современными и безопасными.

«Большое внимание нужно уделить дизайн-проекту, чтобы микрорайоны отличались друг от друга. Последние разработки, энергосберегающие технологии. Нужны бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения», - сообщил городской голова.

Также Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков – город IT-технологий, поэтому новому Харькову нужны современные дизайн-проекты. Также в планах - построить сити-центр европейского уровня.

«Мы хотим создать индустриальные, высокотехнологичные парки, чтобы перезапустить экономику города и Украины», - заявил городской голова.

Кроме того, он добавил, что Харькову нужны многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы.

Как сообщил Норман Фостер, он уже создал план проекта манифеста города, который, естественно, еще будет корректироваться.

«Я обязуюсь собрать лучшие умы с лучшими планировочными, архитектурными, дизайнерскими и инженерными навыками в мире для возрождения города Харькова. В духе объединения планетарной осведомленности с местными действиями я стремился объединить лучшие украинские таланты с мировым опытом и советами.

Первым шагом будет генеральный план города, связанный с регионом, с целью объединить самое любимое и почитаемое наследие прошлого с самыми желанными и зелеными элементами инфраструктуры и зданий - другими словами, создать город будущего сейчас и планировать свою жизнь на десятилетия вперед.

В разгар пандемии Лондон обновил генеральный план, в основе которого лежал план, введенный в эксплуатацию в самые мрачные дни Второй мировой войны. Генеральный план – это акт уверенности в завтрашнем дне для будущих поколений», - отметил Норман Фостер.

Народный депутат Игорь Абрамович в свою очередь подчеркнул, что как харьковчанин и парламентарий приложит все усилия для того, чтобы после войны восстановление Харькова состоялось в кратчайшие сроки.