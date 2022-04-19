    
Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов обсудил с Норманом Фостером план реконструкции послевоенного Харькова
19.04.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов обсудил с Норманом Фостером план реконструкции послевоенного Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известный архитектор уже начал работать над проектом плана.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов обсудил реконструкцию города после войны с архитектором, лордом Норманом Фостером.
 
Также в онлайн-совещании приняли участие представители Фонда Нормана Фостера, Гарвардского и Оксфордского университетов, народный депутат Украины Игорь Абрамович. Звонок был организован при поддержке Секретариата Европейской экономической комиссии ООН. 
 
Игорь Терехов сообщил, что всего в Харькове разрушено около 25% домов. Российская армия уничтожила многие админздания, дома в центре города, жилые микрорайны, среди которых особенно пострадали - Пятихатки, Рогань, Северная Салтовка. По его словам, только недавно в городе обстреляли три медучреждения. Поэтому после войны Харьков будет нуждаться в новых объектах социальной сферы – больницах, школах и детских садах. Кроме того, сами здания должны быть современными и безопасными. 
 
«Большое внимание нужно уделить дизайн-проекту, чтобы микрорайоны отличались друг от друга. Последние разработки, энергосберегающие технологии. Нужны бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения», - сообщил городской голова. 
 
Также Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков – город IT-технологий, поэтому новому Харькову нужны современные дизайн-проекты. Также в планах - построить сити-центр европейского уровня. 
 
«Мы хотим создать индустриальные, высокотехнологичные парки, чтобы перезапустить экономику города и Украины», - заявил городской голова. 
 
Кроме того, он добавил, что Харькову нужны многоуровневые развязки, велодорожки и новые зоны отдыха, парки и скверы. 
 
Как сообщил Норман Фостер, он уже создал план проекта манифеста города, который, естественно, еще будет корректироваться.  
 
«Я обязуюсь собрать лучшие умы с лучшими планировочными, архитектурными, дизайнерскими и инженерными навыками в мире для возрождения города Харькова. В духе объединения планетарной осведомленности с местными действиями я стремился объединить лучшие украинские таланты с мировым опытом и советами.
 
Первым шагом будет генеральный план города, связанный с регионом, с целью объединить самое любимое и почитаемое наследие прошлого с самыми желанными и зелеными элементами инфраструктуры и зданий - другими словами, создать город будущего сейчас и планировать свою жизнь на десятилетия вперед.
 
В разгар пандемии Лондон обновил генеральный план, в основе которого лежал план, введенный в эксплуатацию в самые мрачные дни Второй мировой войны.  Генеральный план – это акт уверенности в завтрашнем дне для будущих поколений», - отметил Норман Фостер.
 
Народный депутат Игорь Абрамович в свою очередь подчеркнул, что как харьковчанин и парламентарий приложит все усилия для того, чтобы после войны восстановление Харькова состоялось в кратчайшие сроки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, план реконструкции, харьков, норман фостер
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Власть На руинах разрушенных домов мы построим идеальный город будущего, - Игорь Терехов (видео) 18.04 Власть Сезон фонтанов отложен из-за опасности обстрелов захватчиками 17.04 Власть На тех, кто ноcит букву Z креста, видимо, нет, - Игорь Терехов (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 