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19.04.2022  18:24   Дмитрий Колоней

В крупном райцентре под Харьковом оккупанты уничтожили более 200 домов

Глава Харьковской ОВА и народные депутаты Украины посетили Лозовую.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, Олег Синегубов совместно с народными депутатами Павлом Якименко и Павлом Сушко осмотрели объекты критической инфраструктуры, поврежденые дома, их здесь более 200.
 
Как отметил руководитель области, Лозовская громада стала надежным тылом для сотен жителей области, спасавшихся от боевых действий. Несмотря на 17 ракетных ударов, которые получила громада от российских оккупантов, здесь продолжат обеспечивать жителей всем необходимым.
 
В громаде уже проводят детальный учет всех повреждений и определили первоочередность восстановительных работ.
 
Жителей и вынужденно переселенных лиц обеспечили гуманитарными наборами, медикаментами и всем необходимым. Помощь регулярно направляется из областного штаба.
 
«С военным командованием провели важное совещание. Мы все же рекомендуем жителям временно выехать в более безопасные места, поскольку совместно с ВСУ прогнозируем развертывание боевых действий именно на этих территориях», - сказал Олег Синегубов.
 
Также председатель Харьковской ОВА поблагодарил председателя Лозовской громады, председателя районной военной администрации за эффективную работу на благо жителей громады!
Тэги:  обстрелы, агрессия россии, харьков
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