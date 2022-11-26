Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Якщо у цей день поривчастий вітер затихає лише до вечора, то найближчими днями очікується потепління.
Зірки мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
Якщо розкаркалися ворони – то швидкої відлиги.
Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю.
Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Щороку четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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