Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 13 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 10,6 га території, з них 2 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6 км ліній електропередач, 1,4 км автомобільних доріг, 19 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 84 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 71 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4102 га території 285,5 км автомобільних доріг, 2892 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 83 тис. 947 ВНП.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.