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14.11.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові через порушника у людей замість газу потекла вода

Порушник замість газопроводу помилково під’єднав до газової колонки водопровід.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
 
Таку несподіванку для сусідів приготував мешканець будинку у Слобідському районі. На виклик оперативно виїхала бригада аварійно-диспетчерської служби.
 
Самовільне втручання в систему газопостачання призвело до того, що в кількох квартирах п’ятиповерхового дому зникло газопостачання.
 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели повне обстеження газових мереж та лічильників, перевірили систему на щільність та герметичність та відновили газ постраждалим сусідам. Порушника повинен компенсувати витрати з відновлення системи газопостачання.
 
«Наголошуємо, що категорично заборонено самовільно втручатися в роботу газорозподільної системи. Проводити заміну, ремонт, встановлення або перенесення газового обладнання мають право лише кваліфіковані спеціалісти. Суворо дотримуйтеся правил безпеки, адже газ – це не іграшка, халатність може коштувати комусь життя»,- зазначили гозовики.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ремонтні роботи в частині Харкова відключать водопостачання.
 
Источник:   Харківська міська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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