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22.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.

Без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 10 - 12° морозу, вдень 4 - 6° морозу.

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Народні прикмети

  • Іній на деревах передвіщав мороз.Туман, навпаки, до відлиги.
  • Якщо йде сніг, негода затягнеться на місяць.
  • Якщо у водоймах плавають качки, то тепло протримається не один день.
  • Якщо гусак вийде на лід, продовження осені буде без морозів.
  • Іній на деревах обіцяє гарний урожай вівса наступного року.
  • Дощ віщує багатий урожай пшениці.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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