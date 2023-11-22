Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.
Без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 10 - 12° морозу, вдень 4 - 6° морозу.
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Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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