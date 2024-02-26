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26.02.2024  16:29   

"Харків: освіта під землею" - у місті проходить міжнародна освітня конференція (фото)

Міжнародна конференція «Kharkiv: Education Under Ground», присвячена відновленню освітнього процесу та покращенню якості послуг у прифронтових регіонах, проходить сьогодні, 26 лютого, в місті Харкові.


Фото: РЕДПОСТ
Міський голова Ігор Терехов у вітальній промові наголосив, що, попри війну, в Харкові приділяють значну увагу навчанню дітей. Він розповів про готовність ділитися досвідом міста з іншими регіонами, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Освіта дітей для нас - головне, бо діти - наше майбутнє. Проєкт метрошколи був першим кроком у відновленні освітнього процесу в екстремальних умовах. На п’ятьох станціях метрополітену була організована справжня школа. Нашою метою було не лише навчання, а й соціалізація дітей», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Очільник міста зазначив, що зараз можливості метрошколи вичерпані.
 
«Тому ми будуємо справжню школу під землею, в якій учитимуться по 450 учнів у дві зміни. Такі школи з’являться в усіх дев’ятьох районах міста Харкова», - повідомив мер.
 
Організатор конференції - громадська організація «Я і моя школа». Спонсор - Агенція США з міжнародного розвитку (USAID)


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Тэги:  харків, конференція, освіта, ігор терехов
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