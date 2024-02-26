26.02.2024 16:38

Найдорожчі трансфери зими: чемпіонат Італії, Франції та Німеччини

Цієї зими трансферне вікно було не надто щедрим на події, але деякі зміни все ж таки відбулися. Загалом чемпіонат Італії, Ліга 1 та Бундесліга витратили на нових гравців близько 375 млн євро.

Суми розподілилися наступним чином:

Ліга 1 — 190,93 млн;

Серія А — 101,25 млн;

Бундесліга — 82,5 млн.

Найдорожчим придбанням в Серії А став бельгійський футболіст Сіріль Нгонге. 23-річний форвард був куплений «Наполі» у «Еллас Верони», яка зараз знаходиться за крок до вильоту з чемпіонату Італії. Сума угоди склала 18 млн євро. До речі, «Верона» продала ще одного гравця, Ісака Хіна, до «Аталанти» за 8,5 млн. Тож в період трансферного вікна команда непогано заробила.

З відносно великих трансферів також можна відзначити перехід Сантьяго Кастро до «Болон’ї» за 12 млн та Томмазо Бальданци до «Роми» за 10 млн.

Чемпіонат Франції з футболу: найдорожчі трансфери у «ПСЖ»

Змін зазнав і чемпіонат Франції з футболу . Причому два найдорожчі трансфери прийшлися на одну команду. Парижани придбали 20-річного бразильського захисника Лукаса Бералдо та 18-річного бразильського півзахисника Габріела Москардо. Обидві угоди обійшлися команді у 40 млн євро — по 20 млн за кожного гравця.

До речі, французькі клуби цієї зими витратили на трансфери більше всіх грошей. А лідером з витрат стали, як не дивно, не чинні переможці чемпіонату Франції з футболу, а «Ліон». Загалом команда придбала п'ять гравців на загальну суму 50,13 млн євро. Найдорожчими покупками «олімпійців» стали бельгійський форвард Малік Фофана (17 млн) та нігерійський нападник Гіфт Орбан (12 млн).

Бундесліга 2024: кого купили німецькі клуби

Два трансфери, зроблені німецькими клубами під час цьогорічного зимового вікна, увійшли до рейтингу найдорожчих придбань. Так, Бундесліга 2024 збагатилася на французького захисника Сашу Бое, котрий останнім часом виступав за «Галатасарай». «Баварія» виклала за футболіста 30 млн євро. І це другий за вартістю трансфер серед усіх топ-5 ліг Європи. Першим стала купівля іспанською «Барселоною» Вітора Роке за 40 млн.

Ще один великий трансфер здійснив «Лейпциг», який придбав македонця Еліфа Елмаса. Атакувальний півзахисник коштував «червоним бикам» 24 млн євро. Інші витрати німецьких клубів в Бундеслізі 2024 були значно скромнішими — наприклад, найближчий за тратами «Айнтрахт» заплатив 8 млн за Жана-Матео Баойю.

Автор ua-football: Олександр Риженко, Twitter - @Theryzhenko