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26.02.2024  16:07   Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідували десятки аварій на трубопроводах Харкова

Яу йдуть відновлювальні роботи розповіли у КП «Харківводоканал».

 
\Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» Шевченківського району з початку року
 
  • ліквідували 52 аварії на трубопроводах холодного водопостачання,
  • упорядкували 56 оглядових колодязів.
 
 
У вихідні комунальники завершили комплекс  ремонтно-відновлювальних заходів на магістралі на вул. Іванівській.
 
«Там сталося досить серйозне пошкодження. Роботу ускладнювали інші комунікації, тому більшість земляних робіт довелося виконувати вручну. Незважаючи на це, з завданням упоралися у встановлені терміни. Також бригади ліквідували аварійну ситуацію на проспекті Науки, відремонтували оглядові колодязі та підготували об'єкти для заміни пожежних гідрантів і запірної арматури», - розповів Юрій Грищенко.
 
Нагадаємо, що повідомити про витік води харків’яни можуть за тел.:15-33.
 
Тэги:  ремонт, мережі, харків
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