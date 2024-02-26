26.02.2024 16:07 Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідували десятки аварій на трубопроводах Харкова

Яу йдуть відновлювальні роботи розповіли у КП «Харківводоканал».

\Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» Шевченківського району з початку року

ліквідували 52 аварії на трубопроводах холодного водопостачання,

упорядкували 56 оглядових колодязів.

У вихідні комунальники завершили комплекс ремонтно-відновлювальних заходів на магістралі на вул. Іванівській.

«Там сталося досить серйозне пошкодження. Роботу ускладнювали інші комунікації, тому більшість земляних робіт довелося виконувати вручну. Незважаючи на це, з завданням упоралися у встановлені терміни. Також бригади ліквідували аварійну ситуацію на проспекті Науки, відремонтували оглядові колодязі та підготували об'єкти для заміни пожежних гідрантів і запірної арматури», - розповів Юрій Грищенко.

Нагадаємо, що повідомити про витік води харків’яни можуть за тел.:15-33.