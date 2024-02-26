26.02.2024 15:31 Дмитро Колонєй
На Харківщині поліцейський перейшов на бік ворога, відбирав автівки у населення, а потім втік у РФ
Мешканцю Харківщини оголосили підозру у співпраці з окупантами.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний поліцейський під час захоплення окупаційною армією Купʼянського району добровільно перейшов на бік ворога
:
-
вже на третій день повномасштабного вторгнення РФ він на службовому автомобілі супроводжував колони військової техніки ворога по території Куп’янська, а також селищ Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий;
-
згодом допомогав окупантам будувати на території захопленої Купʼянщини «правоохранительную систему»;
-
оформлював матеріали про правопорушення відповідно до законодавства РФ;
-
ніс службу на блокпостах;
-
збирав пояснення у осіб тощо;
-
незаконно відбирав авто у місцевих мешканців та передавав їх окупантам;
-
у липні 2022 року він обійняв посаду «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
-
пізніше став вже «полицейским (водителем) 1 отделения отдельного взвода патрульно – постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)»;
-
За роботу на ворога він встиг отримати близько 80 тисяч російських рублів.
Напередодні деокупації Харківщини зрадник втік на території РФ, де й нині переховується від українського слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0