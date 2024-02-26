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26.02.2024  15:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейський перейшов на бік ворога, відбирав автівки у населення, а потім втік у РФ

Мешканцю Харківщини оголосили підозру у співпраці з окупантами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний поліцейський під час захоплення окупаційною армією Купʼянського району добровільно перейшов на бік ворога:
 
  • вже на третій день повномасштабного вторгнення РФ він на службовому автомобілі супроводжував колони військової техніки ворога по території Куп’янська, а також селищ Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий;
  • згодом допомогав окупантам будувати на території захопленої Купʼянщини «правоохранительную систему»;
  • оформлював матеріали про правопорушення відповідно до законодавства РФ;
  • ніс службу на блокпостах;
  • збирав пояснення у осіб тощо;
  • незаконно відбирав авто у місцевих мешканців та передавав їх окупантам;
  • у липні 2022 року він обійняв посаду «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • пізніше став вже «полицейским (водителем) 1 отделения отдельного взвода патрульно – постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)»;
  • За роботу на ворога він встиг отримати близько 80 тисяч російських рублів.
 
Напередодні деокупації Харківщини зрадник втік на території РФ, де й нині переховується від українського слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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