На ринках Харківщини виявили рибу без документів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, під час перевірок 25 лютого 2024 року було виявлено декілька порушень порядку придбання та збуту водних біоресурсів.

У смт Нова Водолага було зафіксовано продаж свіжої риби, зокрема карася сріблястого, коропа та товстолоба. Загальна вага складала 67 кг.

На стихійному ринку у смт Високий також виявлено продаж свіжої риби, включаючи коропа, товстолоба та щуку. Загальна вага складала 39,4 кг.

У с. Подворки також було виявлено продаж свіжої риби, включаючи карася сріблястого, коропа та товстолоба. Загальна вага складала 35 кг.

Всі ці випадки реалізації риби відбувалися без необхідних документів, що підтверджують її якість та законність придбання. Це порушило порядок придбання та збуту об'єктів тваринного світу, а також відповідні статуси законодавства.

Стосовно осіб, які порушили закон, склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.