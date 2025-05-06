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06.05.2025  17:09   Дмитро Колонєй

У Харкові стартував Тиждень Європейського Союзу

Стали відомі подробиці програми Тижня ЄС у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  в Харкові стартува Тиждень Європейського Союзу, організований Молодіжною радою при Харківському міському голові спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.
 
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У межах програми заходів заплановано
  • лекції про Євросоюз, адаптацію українського законодавства до європейських стандартів, переговорний процес між Україною та ЄС.
  • науково-практична конференція «Права людини і демократія» та інтерактивні заходи, зокрема онлайн-квіз з історії, культури та права ЄС.
Напередодні відбулася лекція на тему «Європейська інтеграція як ключовий фактор розвитку України», яку провела кандидат юридичних наук Олеся Трагнюк. З вітальним словом до учасників звернувся директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко, який відзначив важливість таких ініціатив для підвищення обізнаності молоді щодо європейської інтеграції.
 
Усі заходи проходять як в офлайн-, так і в онлайн-форматі - з урахуванням безпекової ситуації в місті.
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