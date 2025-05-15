15.05.2025 08:55 Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: один загиблий, четверо поранених, зруйновані будинки та техніка

За добу російські війська завдали ударів по шести населених пунктах області. Внаслідок атак є загиблий і четверо поранених. Пошкоджено житлові будинки, спецтехніку та інфраструктурні об'єкти.



Наслідки обстрілу м. Куп'янськ

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ загинув 60-річний чоловік. У селищі Куп’янськ-Вузловий поранення дістала 58-річна жінка. В селі Козача Лопань Дергачівської громади травмовано двох чоловіків – 86 і 75 років.

Окупанти застосовували по регіону різні види озброєння, зокрема:

п’ять авіабомб КАБ;

один ударний дрон типу «Ланцет»;

два FPV-дрони.

У Куп’янському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків, багатоквартирну будівлю та склад свинокомплексу.

В Ізюмському районі обстрілами зруйновано чотири приватні будинки та дві господарські споруди.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, а в Чугуївському – екскаватор.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку зафіксовано три спроби штурму з боку противника. На Куп’янському напрямку – одна атака поблизу Глушківки.