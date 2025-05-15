Унаслідок обстрілу в селі Шестакове на Харківщині спалахнула пожежа – горіла техніка і сухостій

Вогонь охопив цивільну техніку та суху траву на площі 200 м² після російського обстрілу Чугуївського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у Чугуївському районі зафіксовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Близько 17:30 14 травня російські війська вдарили по селу Шестакове. Внаслідок обстрілу загорілася одиниця цивільної інженерної техніки та суха трава навколо неї на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Рятувальники повністю ліквідували загоряння о 18:55.
Упродовж доби з 14 по 15 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 20 виїздів, зокрема:
▪️ 9 – на гасіння пожеж (одна з них була наслідком обстрілу),
▪️ 9 – надання допомоги населенню,
▪️ 2 – інші виїзди.
Піротехнічні підрозділи ДСНС за цей час вилучили та знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах області. Внаслідок атак є загиблий і четверо поранених. Пошкоджено житлові будинки, спецтехніку та інфраструктурні об'єкти.
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