15.05.2025 09:40

«Під жилетом комунальника, під халатом лікаря – у кожного з нас є свій код українця» – Ігор Терехов

У День вишиванки Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до містян із натхненними словами про національну єдність, силу традицій і відповідальність за майбутнє. Він наголосив, що вишиванка – не лише одяг, а символ внутрішнього коду кожного українця.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Всесвітній день вишиванки Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків’ян і всіх українців зі святом, яке стало символом національної гідності, духовної сили та єдності.

«Під жилетом комунальника, під білим халатом лікаря, під екіпіруванням рятувальника, під діловим костюмом дипломата, під шкільною сорочкою учня – у кожного з нас є свій невидимий оберіг. Свій особистий, натільний код – код українця», – зазначив Терехов.

Він підкреслив, що де б не перебували українці – у рідному Харкові чи за тисячі кілометрів – цей внутрішній код завжди з нами. Його неможливо втратити або стерти часом, бо він живе у серці, у вчинках, у поглядах. Цей код нагадує нам, що ми – нащадки нескорених, тих, хто працює, бореться, мріє.

«У кожному з нас пам’ять про предків крокує поряд з відповідальністю перед тими, хто прийде після. Саме з цієї спадщини, з глибокого усвідомлення себе ми день за днем творимо сучасну, гідну і сильну Україну!» – додав міський голова.

Ігор Терехов закликав харків’ян зберігати традиції, підтримувати одне одного та разом будувати майбутнє незалежної держави.

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