У Харкові знижуються ціни на огірки, капусту, редис і помідори – дані мерії

У Харкові продовжує дешевшати сезонна городина. Найбільше зниження цін зафіксовано на редис і огірки – до 50% від вартості на початку квітня. Водночас рання картопля та ягоди залишаються дорогими.
У торговельних закладах і на ринках Харкова триває зниження цін на сезонні овочі, передає РЕДПОСТ. Як повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку квітня середня вартість свіжих огірків зменшилася на 45%, редису – на 50%, молодої капусти – на 22%, а червоних помідорів – на 10%.
Станом на середину травня на харківських ринках можна придбати:
У продажу також з’явилися інші сезонні продукти, зокрема:
При цьому в департаменті зазначили, що порівняно з травнем минулого року, ціни на ранні овочі та ягоди загалом зросли в середньому на 20–50%.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у спеціалізованих магазинах, супермаркетах і на ринках Харкова ціни на насіння традиційних і екзотичних культур підвищилися на 15–25 % у порівнянні з минулим роком.
Комментариев: 0
Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
влажность:
давление:
ветер: