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15.05.2025  10:12   Рита Парфенова

У Харкові знижуються ціни на огірки, капусту, редис і помідори – дані мерії

У Харкові продовжує дешевшати сезонна городина. Найбільше зниження цін зафіксовано на редис і огірки – до 50% від вартості на початку квітня. Водночас рання картопля та ягоди залишаються дорогими.

Новини Харкова: ціни на сезонні овочі впали до 50%

У торговельних закладах і на ринках Харкова триває зниження цін на сезонні овочі, передає РЕДПОСТ. Як повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку квітня середня вартість свіжих огірків зменшилася на 45%, редису – на 50%, молодої капусти – на 22%, а червоних помідорів – на 10%.

Станом на середину травня на харківських ринках можна придбати:

  • огірки – від 70 до 100 грн/кг;
  • червоні помідори – від 80 до 120 грн/кг;
  • ранню капусту – від 50 до 75 грн/кг;
  • редис – від 45 до 60 грн/кг.

У продажу також з’явилися інші сезонні продукти, зокрема:

  • молода картопля – від 100 грн/кг;
  • кабачки – від 70 грн/кг;
  • спаржа – від 180 грн/кг;
  • полуниця – від 230 грн/кг.

При цьому в департаменті зазначили, що порівняно з травнем минулого року, ціни на ранні овочі та ягоди загалом зросли в середньому на 20–50%.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у спеціалізованих магазинах, супермаркетах і на ринках Харкова ціни на насіння традиційних і екзотичних культур підвищилися на 15–25 % у порівнянні з минулим роком.

Тэги:  ціна, харків
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