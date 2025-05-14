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14.05.2025  15:24   

У харківському метро відкрилися фотовиставки до Дня вишиванки (фото)

Їхні руки тримають місто, а серце - традицію. У вестибюлі станції метро “Салтівська” відкрилася фотовиставка «Харків незламний та вишиванковий» - про тих, хто дбає про прифронтовий мегаполіс щодня: вчителів, медиків, комунальників. І всі вони - у вишиванках.

Харків, виставка, метро, вишиванка

Фотограф Василь Голосний, роботи якого представлені на виставці, обрав місця з потужною символікою: зруйновану школу -  як фон для вчителів, понівечений транспорт - для водіїв, парк із розбитими скульптурами - для озеленювачів. Усі вони - герої у вишиванках. 
 
Виставка приурочена до Всесвітнього дня вишиванки, яке щороку відзначається у третій четвер травня. 
 
"Мистецькі школи та Департамент культури завжди підтримують ініціативи нашого міського голови і ми завжди на свята робимо виставки, концерти, щоб підтримати наших харківʼян. Ця виставка присвячена українській вишиванці
 
Важлива роль комунальників настільки, що це неможливо передати. Вони роблять все, що можуть. І наше місто квітне, наше місто чисте. Вони стараються зробити це для харківʼян, для наших гостей. І люди, які приїжджають до нас у гості у захваті від нашого міста" - розповідає Олена Сердюк, директор дитячої художньої школи №2 ім. П.О. Левченка.
 
Символічною є й локація, на якій розташовані світлини. Щоб харківʼяни могли насолодитися мистецтвом не лише в центрі, а й на Салтівці, найбільш постраждалому від війни районі - виставку розмістили у вестибюлі станції метрополітену. Тут безпечно, зручно і близько до людей. 
 
Ще дві частини експозиції виставки розмістили у вестибюлях метро станцій "Університет" та "Наукова".


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Тэги:  харків, метро, виставка, вишиванка
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