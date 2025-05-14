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14.05.2025  15:40   

У Харківській області закриють ділянку траси через ремонтні роботи

У зв’язку із проведенням капітального ремонту мосту, розташованого на км. 79+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, буде введено закриття руху на вказаній ділянці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Об’їзд закритої ділянки заплановано здійснювати дорогою загального користування місцевого значення С-211131 під’їзд до села Вербівка та О-2110103 «Балаклія-Яковенкове».
 
Поліція закликає водіїв врахувати тимчасові зміни та, по можливості, знизити інтенсивність руху автомобільного транспорту, обираючи інші маршрути пересування.
 
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Тэги:  дороги, харків
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