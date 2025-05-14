У Харківській області закриють ділянку траси через ремонтні роботи

У зв’язку із проведенням капітального ремонту мосту, розташованого на км. 79+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, буде введено закриття руху на вказаній ділянці.
Комментариев: 0
День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
влажность:
давление:
ветер: