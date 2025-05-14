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14.05.2025  15:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині будують захисні споруди у школах: де саме

Проекти на Харківщині реалізуються завдяки підтримці мжінародних партнерів.


На Харківщині будують захисні споруди у школах: де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині будують та модернізують захисні споруди у закладах освіти.
 
  • У Близнюківській громаді Лозівського району триває низка масштабних проєктів із будівництва та облаштування укриттів у закладах освіти. За рахунок коштів державної субвенції у селищі Близнюки зводять сучасну захисну споруду на території Близнюківського ліцею, розраховану на 403 особи. Загальна площа — понад 1200 м². Проєкт передбачає облаштування сучасної захисної споруди, благоустрій території, прокладання тротуарів, облаштування мініфутбольного поля зі штучним покриттям, встановлення лав, урн, малих архітектурних форм і спортивного обладнання. Вартість робіт – 154,2 млн грн. Для завершення робіт необхідно 40 млн грн. 
  • За кошти дотації з державного бюджету триває будівництво захисної споруди місткістю 300 осіб на території Самійлівського ліцею. Вартість робіт – понад 102 млн грн. Завершення заплановано на грудень 2025 року.
  • У співпраці з фундацією «Conflict and Development Foundation» за підтримки фонду The Howard G. Buffet Foundation реалізується три проєкти нового будівництва захисних споруд цивільного захисту місткістю на 200 осіб кожний: у Добровільському ліцеї – вартістю 94,2 млн грн; у Криштопівському ліцеї – 95,8 млн грн, у закладі дошкільної освіти «Теремок» – 115,6 млн грн. Завершення робіт заплановано на березень 2026 року.
 
 
Тэги:  діти, школа, харків, агрессия россии
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